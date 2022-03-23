為實踐對用戶隱私權防護的承諾，Uber 網際網路系統（即 Uber App）宣布推出全新「隱私權中心」介面，讓 App 用戶更容易管理個人隱私權設定，並可以查看用戶於 Uber App 的使用方式摘要，包含可透過「乘客評分」明細了解從合作車隊職業駕駛端獲得的評分資訊，用戶也能檢視 App 使用天數統計、過往行程資訊、付款設定等。

此外，Uber App 攜手合作車隊統計全台9大營運城市的乘客評分，公布「最優乘客城市」排行榜，並彙整來自多元化計程車合作車隊職業駕駛的回饋，期以透過乘客與合作車隊職業駕駛雙向評分機制一同創造共好的經驗。

Uber 相信 App 用戶應擁有更多對其資料如何設定的控管及能見度，將用戶資料集中在 App 內之「隱私權中心」介面，方便用戶查看、修改隱私設定、索取資料副本，以及了解 Uber App 如何保護用戶資料和隱私。App 用戶也可在隱私權中心介面找到「乘客評分」明細，其主要來自用戶以乘客身份收到合作車隊職業駕駛的評分資訊，包含平均分數及評分明細，乘客收到多少星評價都清楚呈現。用戶可依據以下步驟查看「隱私權中心」介面及「乘客評分」：

1.打開 Uber App，點選帳號頭像，進入「設定」，並點選「隱私設定」進入用戶個人的隱私權中心。

2.在「隱私權中心」中，向右滑動找到「想暸解您的 Uber 使用方式摘要嗎？」，點選「查看摘要」，開始探索用戶於 Uber App 的相關資料。

3.於「您的資料」中向下滑動可找到「評分」，點選「檢視我的評分」，即可看到「乘客評分」明細。

Uber App 攜手合作車隊統計全台9大營運城市乘客評分之平均分數，公布「最優乘客城市」排行榜，由「新竹」及「台南」並列第一奪得冠軍寶座，「台中」及「彰化」拿下第二名，第三名則由「基隆」、「台北」、「新北」、「桃園」、「高雄」緊追在後。

Uber App 中合作車隊職業駕駛與乘客評分功能，主要設計目的在於透過雙向回饋機制，以創造相互尊重的友善經驗；Uber App 也匯集來自多元化計程車合作車隊職業駕駛的反饋，整理出五大要點供乘客參考：

1.留意接送點設定正確又安全：Uber App 合作車隊職業駕駛以乘客安全為優先考量，建議乘客於預約行程時確認接送點資訊，並避開公車站、紅線禁止臨停處及車輛無法進入的狹小巷弄中，幫助合作車隊職業駕駛可準確且安全地接送乘客。

2.正確選擇乘車選項、提前告知特殊需求：乘客可依據自身需求來選擇乘車選項，無論是配備兒童座椅的「寶寶優步」、可攜帶寵物隨行的「毛孩優步」、可四到六人共乘的「樂聚優步」，抑或是開啟後車廂置放行李的需求，提前告知可讓合作車隊職業駕駛先行做好準備以提供符合乘客需求的服務。

3.看好時間、準備上車：Uber App 會顯示合作車隊職業駕駛位置及預計抵達時間，乘客預約行程後可依循車輛抵達時間至指定接送點等候搭乘，避免車輛須臨停等待過久而影響交通，同時也減少合作車隊職業駕駛在時間上的心理壓力，讓乘車接送更順暢。

4.輕輕關門、不甩門：下車時可稍加留意關門力道，合作車隊職業駕駛會非常感激乘客將他們的寶貝車輛視如己出。

5.大聲說讚、也給予具體改善建議：Uber App 合作車隊職業駕駛相當重視乘客所給予的評價，除了不吝給予好評鼓勵外，透過具體反饋也能讓合作車隊職業駕駛清楚知道需改善的地方，持續優化整體經驗。