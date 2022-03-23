根據實價揭露最新統計顯示，去年第四季住宅大樓加車位的實價登錄，新竹縣中位總價1,500萬元，創下近年新高，同時也罕見的超越新北市，除了雙北以外，桃園、台中、台南3年時間房價多出了200萬～300萬元，高雄市出多150萬元，新竹縣則多出457萬元，3年期間持有資產者房價上揚，但現在才要購屋的購屋人則壓力較3年前增加許多。

根據實價統計資料顯示，住宅大樓加車位的產品，過去三年房價六都加新竹縣全數上揚，其中增加最多的就是新竹縣，從1,043萬元增加1,500萬元，三年時間房價大增457萬元，相當於一般家庭5年可支配所得的金額，比較特別的是，去年第三季開始新竹縣的住宅大樓加車位產品，實價的總價中位數已經連續兩季超越新北市，也是統計以來首度。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，新竹縣大樓社區較多區域是在竹北市，新竹縣已經連續兩季的住宅大樓中位價超越新北市，反映過去一段時間區域房價漲勢又快又猛，但新北市的單價仍略為領先新竹縣，主要是因為新北市的範圍較廣，房價也橫跨2字頭到8字頭，但新竹縣的住宅大樓區域分布較密集，且房價水準落差較小與面積相對較大，因此雖然總價中位數超越新北市，但平均的房價水準可能還是比不上新北市第一圈的精華區段。

實價登錄資料顯示，過去三年住宅大樓加車位的中位數，總價增加最多的分別是新竹縣增加457萬元，台中市增加307萬元，桃園市增加209.5萬元，台南市增加200萬元，高雄市增加150萬元，六都住宅大樓加車位的中位價都超過800萬元，且普遍都創下新高價。

曾敬德指出，雖然通膨壓力逐漸增加，不過房價的漲勢比通膨更可怕，現在階段購屋人面臨史上最高的房價與逐漸攀升的利率，但同時間經濟成長復甦穩定，且通膨與造價上漲都對於房價形成支撐，建議民眾購屋時避免過度擴張財務槓桿，最好試算未來若房貸利率回升到2%以上，是否會排擠生活支出，影響生活品質。