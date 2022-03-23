323花蓮強震 砷化鎵三雄報平安 12:252022/03/23 工商 方歆婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 23日凌晨花蓮近海發生多起地震，全台有感，市場關心半導體產業廠區情況，砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋（3105）位於桃園市龜山區，公司表示，因安全保護需求，當時機台啟動防震機制、自動停機，目前皆已恢復運作，對公司沒有影響。 位於台南科學園區的砷化鎵晶圓代工廠宏捷科（8086），以及位於桃園市平鎮區的砷化鎵上游磊晶廠全新（2455）也均表示沒有影響，公司運作一切正常。 漢堡王「King Deals超省餐」 異國雙堡激省登場 全新iPhone SE 刷「這張卡」最高省1,300元 #穩懋 #全新 #砷化鎵晶圓代工 #花蓮強震 #砷化鎵三雄 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 遠東銀 林口打造音樂分行 04:102022/03/23 全球財經 美食-KY去年每股賺6.1元 擬配息5元 17:032022/03/22 財經 《電腦設備》力拚2025網路覆蓋率 仁寶全新5G小基站秀肌肉 15:492022/03/22 財經 新悅旅行簽約安捷航空 取得空中休憩商機獨家總代理 17:272022/03/21 財經 Adobe Summit 2022：協助品牌於元宇宙獲成功 11:142022/03/23 財經 Ferrari 296 GT3開啟躍馬品牌GT賽事領域的全新世代 16:092022/03/21 汽車情報-汽車新聞 三星BESPOKE設計品味家電登台 04:102022/03/23 時尚消費 品味居家美學 三星全新BESPOKE設計品味系列家電登台 21:152022/03/22 生活 黑松拓保健事業 推全新青汁酵素益生菌 18:362022/03/22 生活 永續環保筆電成新趨勢 04:102022/03/21 時尚消費 法菜南霸天插旗高美館 LA ONE Pizza3／25開幕 09:352022/03/22 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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