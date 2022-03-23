23日凌晨花蓮近海發生多起地震，全台有感，市場關心半導體產業廠區情況，砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋（3105）位於桃園市龜山區，公司表示，因安全保護需求，當時機台啟動防震機制、自動停機，目前皆已恢復運作，對公司沒有影響。

位於台南科學園區的砷化鎵晶圓代工廠宏捷科（8086），以及位於桃園市平鎮區的砷化鎵上游磊晶廠全新（2455）也均表示沒有影響，公司運作一切正常。