美媒引述消息人士指出，俄羅斯總統普丁最喜愛的情婦、前奧運金牌體操選手卡巴耶娃（Alina Kabaeva）的友人，請求卡巴耶娃說服普丁停止對烏克蘭的戰爭，他們認為普丁似乎不甩任何人的建議，「但可能會聽她的話。」

美國《紐約郵報》（New York Post）旗下八卦媒體「第六頁」（Page Six）引述消息人士指出，卡巴耶娃的女性友人們請求卡巴耶娃說服普丁對烏克蘭停戰，「看起來他不聽任何人的話，但或許會聽她的話。」

消息人士透露，針對友人的請求，卡巴耶娃說普丁身旁有一圈又一圈的維安人員，連她自己都不知道能不能靠近普丁，甚至假設她成功了，也不知道自己能否再次帶著孩子們離開。

38歲的卡巴耶娃是俄羅斯前奧運金牌體操選手，她被譽為「俄羅斯最柔軟的女人」，是韻律體操史上摘下最多獎牌的選手之一，包括2面奧運獎牌、14面世錦賽獎牌、21面歐錦賽獎牌。

盛傳她是普丁的情人，兩人一共育有4名孩子，包括2名男孩及一對雙胞胎女兒，不過普丁及卡巴耶娃本人都未證實消息。

「第六頁」先前報導，普丁將卡巴耶娃及兩人的孩子藏在瑞士，據悉孩子們都是在瑞士出生、擁有瑞士護照，卡巴耶娃則持有不同名字及國籍的護照，一家人住在瑞法邊界一間普丁親信持有的奢華小木屋。

儘管瑞士政府稱沒有明確證據顯示卡巴耶娃及孩子們就住在瑞士，消息人士透露，卡巴耶娃能使用不同名字及護照到處飛，她通常乘坐私人飛機，不會用自己的本名冒險。

在卡巴耶娃藏身瑞士的消息傳出後，至今已有超過5萬人在請願網站Change.org上連署，要求瑞士政府將卡巴耶娃及4名孩子驅逐出境。

請願內容將普丁形容為過去幾周殘暴攻打烏克蘭的妄想獨裁者與戰犯，指出卡巴耶娃是普丁最喜歡的妻子，請願書進一步陳述瑞士首度違反中立原則、制裁普丁，「現在他最喜歡的情婦及孩子們就躲在你的國家裡，我們想提醒你，卡巴耶娃不只是一個和俄羅斯獨裁者有關的女性，也是一個反人類的罪犯。」

卡巴耶娃在退役後成為一名政治人物，擔任國會議員8年，甚至擔任俄羅斯國家媒體集團（National Media Group）的董事，年薪高達1050萬美元（近新台幣3億元）。

報導指出，不同於其他普丁的親近人士，卡巴耶娃至今尚未受到西方制裁。