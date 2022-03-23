湖人本季招兵買馬組成新陣容，如今戰績卻只有西區第9，跟第8的快艇差距不小，除了傳出韋斯布魯克(Russell Westbrook)季後將離隊，總教練佛格(Frank Vogel)恐怕也無緣繼續帶領球隊，而在他還未正式下課前，就傳出接任人選消息，名記史坦(Marc Stein)最近給出一個名字。

We finally have our first official Snyder/Lakers link, via @TheSteinLine's latest Substackhttps://t.co/KQn25rVs1W — Harrison Faigen (@hmfaigen) March 21, 2022

史坦表示現任爵士總教練史奈德(Quin Snyder)有可能成為湖人新教頭，他說：「正如之前所說，史奈德多次被提及為接替馬刺帕波維奇(Gregg Popovich)的潛在目標。而湖人和佛格度過一個噩夢般的賽季，應該會在今夏分道揚鑣，我在湖人總教練候選名單中聽到史奈德的名字。」

史坦解釋其中原因，他表示史奈德曾在馬刺發展聯盟執教過三季，也在麥克布朗(Mike Brown)擔任湖人總教練時當球隊助教。本季史奈德帶領爵士打出佳績，目前球隊以45勝27敗排在西區第4，和第3的勇士差距很小，而史奈德從2014年就一直堅守這個崗位到現在。

史奈德讓爵士成為一支強悍的防守部隊，但進攻端也沒有因此馬虎，本季至今爵士平均得分排在聯盟第6，平均失分排聯盟第8，更驚人的是籃板球排在第3，這與湖人有著極大差距，湖人平均籃板第20、平均失分第22，都在聯盟末段班，若史奈德真來到洛杉磯，或許能改變此困境。