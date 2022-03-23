女星朱芯儀在36歲生日前夕，吐露自己在2021年底被診斷罹患乳癌，進行乳房切除手術前，必須先進行6次化療療程，如今已挺過4次，她勇敢分享自己的抗癌經驗，希望能給癌友們一些支持與鼓勵，而最近朱芯儀意外在留言區收到網友推薦「天然便宜抗癌法」，讓她罕見嚴肅回應。

朱芯儀與老公衛斯理育有2子1女，家庭生活幸福，不料突然發現乳房異樣，就醫後竟確診乳癌，且病程來到第二至三期，已擴散到淋巴，她積極治療，並且決定將抗癌歷程都透過社群發文、拍影片的方式分享，目的是鼓勵病友，相信她能做到的，大家也能，「人生就是有很多苦難跟需要經歷的困難，如果我們都這樣放棄是很可惜的」。

朱芯儀昨天在YT頻道分享抗癌新片，勇敢摘下假髮露面，還秀出身上的人工血管，更與癌症嗆聲：「癌細胞碰到我算你衰」，讓人相當敬佩她的勇敢與正能量，朱芯儀也在IG分享了上新片一事，並表示做化療副作用嚴重，「眼睛越來越糊了」，為了保護視力，她需要早點去休息，但大家的溫暖關懷她都有接收到，而底下竟有不少網友推薦她偏方，還有人留言：「我有一個天然又超有效的便宜抗癌方法，妳可以私訊我，希望幫到妳」。

朱芯儀被推薦「天然便宜抗癌法」，罕見嚴肅回應，請對方正規治療。(翻攝自amandachu0308 IG)

朱芯儀看到後，難得嚴肅回覆：「請正規治療」，對方說自己無惡意，也沒有要牟利，只是希望眾人不用受苦，「反正受苦不是我，還有請檢討一下自己的用詞和態度」，朱芯儀則再度強調：「請正規治療謝謝，要檢討的是你」，對方這下怒了，表示是她不禮貌在先，「我對你們這些不懂尊重他人的庸人，我沒有什麼想說，畢竟蠢的不是我，命也不是我，好心著雷劈！！」，態度相當強硬。