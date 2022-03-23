國防部為強化後備戰力，推出為期14天的「史上最硬教召」，在18日正式落幕，然而卻有一名入伍2年的特戰兵發表一封公開信給總統蔡英文，大罵教召用的裝備是全新的，志願役的裝備卻要自購，引發討論。國防部長邱國正說，他最討厭靠北，這對國軍這次準備教召的人，相當不公平，他們準備的心力，與執行的耐力，我要知道他是誰，一定治他。不過，邱國正後來又對立委說，我不會抓他，也不會懲處他。但他最討厭躲在後面，去傷害同袍，到處放話，又躲在暗處的人。

有特戰單位的志願役士兵，自稱阿忠質疑，為何當了兩年兵，連自己的戰鬥個裝都沒有，而教召員都用新的？難道志願役就該死？最後還重話說，「如果總統您能看到請幫我們處理，沒處理我也不意外，畢竟有怎樣的三軍統帥，就有怎樣的國軍。」

邱國正說，他最討厭靠北，國軍做的再好，都有人在靠北；這位靠北個裝的人，對國軍這次準備教召的人，相當不公平，他們準備的心力，與執行的耐力，全都因此受到打擊，我要知道他是誰，一定治他。邱說，有些兵，就見不得人家好。

為此，陸軍曾發新聞稿指出，戰鬥個裝籌補規劃，係依戰鬥、戰鬥支援及勤務支援等部隊屬性，逐年編列預算，委軍備局生產、依序換裝，預於113年完成撥發。迄110年度，已依計畫換裝約70％，並建立庫儲存量，以利申補作業。

陸軍表示，今年首度實驗新制教召訓練，依常、後一致要求，為結合作戰任務蒐集相關參數，教召官兵比照戰鬥部隊，於召訓期間發放個裝，用於驗證，並於解召後繳回；後續將納入建案籌補，以滿足後備戰力需求。

陸軍司令部強調，陸軍已明令宣導私購裝備不符軍規標準且不被允許。航特部針對任務短缺裝備，已協調地區補給庫提供堪品予單位人員；針對欠撥裝備，均完成申請，俟獲撥後即配發個人使用。