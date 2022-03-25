來自高雄的湯佩姿2019曾被獲選為《十大抗癌鬥士》，19歲時她被診斷出卵巢癌末期，醫生宣布只剩三個月生命，建議轉安寧病房，但她仍不放棄和家人決定拚拚看，以樂觀、勇敢的生命態度對抗病魔，把握當下挑戰環島旅行的精神也感動無數網友。湯佩姿在接受《角落的聲音》節目訪問中分享抗癌五年的心路歷程，期盼能用正能量激勵社會上擁有和她相同境遇的人。

大學是人生變革的最重要階段，對湯佩姿亦同，在升上大一時，她先是發現自己鼠蹊部有明顯腫塊，後來腹水讓她的肚子脹到和足月的孕婦一樣大，檢查後才發現是惡性腹水，且醫師初步判定癌細胞已轉移到腸子。佩姿說，當時心急的爸媽聽信了親戚的民俗療法，導致她錯過黃金治療期，讓他們非常自責。

惡性腹水讓她的肚子脹到和足月的孕婦一樣大 (圖/湯佩姿提供)

因為腫瘤壓迫肺臟，導致佩姿呼吸不順必須仰賴呼吸器，看到爸媽忙進忙出，而自己卻只能靜靜坐著，更讓她忍不住落淚。她說，外出爸媽要幫她推輪椅，有時候太喘還要幫她洗澡，但卻從來沒抱怨過。

因腫瘤壓迫肺臟佩姿需仰賴呼吸器。(圖/湯佩姿提供)

提到化療副作用，佩姿已歷經過三次掉髮，最難以忍受的是時時刻刻的噁心嘔吐。而個性開朗的她每天以淚洗面，直到一位要好的姐姐和她約定，要活到她結婚的時候當伴娘，佩姿坦言，這是很棒的鼓勵，更給了自己活下去的動力，最終也成功當上了伴娘。

佩姿因為化療已落髮四次。(圖/湯佩姿提供)

不過在2021年底，24歲的她又再度被主治醫師建議居家安寧，因為小時候家中經濟狀況不好，鮮少出遊，勇敢的她把握當下開啟了環島的旅程，在旅途中的她更希望有機會回饋社會，用正能量鼓勵其他病友，她說，只要是人都會害怕死亡，「我不會跟癌友說加油，因為他們一定跟我一樣都很辛苦，不要去想自己剩下多少日子，怎麼把生活過得精彩比較重要。」