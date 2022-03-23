台東44歲張姓機車騎士23日早上行經台東市中華路與成都南路時，因紅燈右轉，遭警方鳴笛示意停車，他未停下反而加速往前，最後在臨海路3段自撞路邊鐵皮民宅，受到輕傷、意識清楚。警方對張男實施酒測發現達0.25mg／L，依規定告發張男紅燈右轉、無照駕駛及攔查不停等開出罰單，並依公共危險罪嫌將他移送台東地檢署偵辦。

台東警察分局豐里派出所員警於23日早上執行巡邏勤務時，發現張姓機車駕駛行經台東市中華路與成都南路紅燈右轉，員警鳴笛示意停車，但張男疑似心虛而未停車，反倒繼續加速離開，一路違規，在行經台東市臨海路3段時，就偏離機車道自撞路邊鐵皮民宅。

員警見狀立刻停車檢視張男傷勢，但一接近張男隨即聞到濃濃酒味，警方說明，張男輕傷且意識清楚，經現場實施酒測，發現他酒測值達0.25mg／L，全案依規定告發紅燈右轉、無照駕駛及攔查不停等罰單，並依公共危險罪嫌移送台東地檢署偵辦。

台東警察分局呼籲，酒駕零容忍，請民眾切勿以身試法，切記酒後不開車，無照不要駕駛並請遵守交通規則，以維護自身及其他用路人安全。