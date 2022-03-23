具俊曄9日追愛來台後，20日已經解除飯店隔離回到大S（徐熙媛）的豪宅和新婚妻團聚，而先前隔離期間，他便為了和大S的家人溝通惡補中文。近日媒體更發現，具俊曄來台前做了件更浪漫的事，他和大S雖然在韓國登記結婚前沒碰過面，但來台後左手無名指竟多了婚戒，細看才發現是戒指圖樣的刺青，而這「摘不了的婚戒」也成為他深愛大S的證明。

具俊曄20多年前來台宣傳專輯時因上了《娛樂百分百》和大S相識相戀，大、小S後來到韓國旅行，具俊曄也不避嫌擔任地陪，之後兩人爆出密戀，具俊曄的經紀人出手斬斷這樁地下情，還退了《娛樂百分百》通告，惹得大S在節目上落淚，小S更是為姊姊抱不平，在鏡頭前嗆聲：「誰追誰還不知道咧」。

具俊曄（右）1月時手上還沒有刺青。（圖／翻攝自djkoo IG）

多年過去，具俊曄曾在節目上鬆口，最後一次正式談的戀愛約在20多年前，暗示和大S分手後就一路單身至今，他更在節目上鬆口和大S的交往本來是想「帶進墳墓中的秘密」，去年得知大S離婚，他鼓起勇氣撥了那支熟悉的電話號碼，驚喜發現大S沒換號碼，兩人才重啟聯繫，不久具俊曄又為了能順利來台向大S求婚，更放話：「反正我要和妳結婚」，兩人遲早會變成家人，才讓大S點頭。

具俊曄本月來台，左手無名指明顯多了刺青。（圖／中時資料照片）

具俊曄日前來台後，被媒體發現左手無名指上多了疑似婚戒的刺青，細查發現他IG上一月拍的照片還沒有此刺青，應是之後和大S完成登記後為了紀念跑去刺青，而多年前大S和具俊曄交往時，也曾將跟「具」韓文發音相同的「九」刺在腳踝上，但當時具俊曄笑說：「她不懂韓文，才會弄錯」。如今兩人被發現各自為彼此刺青記錄對對方此生不渝的愛，也讓網友直呼浪漫至極，「真的把大S刻在骨子裡」。