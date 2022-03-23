屏東縣政府主辦「屏東185大玩咖」遊程短片競賽，自3月24日起開放報名投稿，邀請民眾在近期屏東最夯的185縣道周邊，設計出1條8小時5站式「好吃」、「好玩」、「有深度」的旅遊行程，並拍攝成旅遊短片投稿，優勝者可獲得旅行社上架販售的首季盈餘，還有機會跟YouTuber一起拍片，各位大玩咖趕快把握機會報名！

縣府表示，屏東旅遊景點多元豐富，不論是都會文青式小旅行或是在地社區文化導覽巡禮都廣受旅客青睞，喜愛大自然的旅客也可以暢遊蔚藍海岸或沉浸於山林祕境的壯闊美景，來屏東更能體驗原民、客家、閩南及新住民等多元文化及慶典。

交通旅遊處長黃國維表示，屏東旅遊玩法百百種，每個來過屏東的旅客一定都有自己心中覺得最好玩的路線，希望透過「屏東185大玩咖」遊程短片競賽，廣邀民眾秀出屏東旅遊私房景點，組合屏東旅遊新玩法，尤其是近期超夯的沿山公路185縣道，更是期待民眾挖掘出讓人耳目一新的景點。

交旅處說，有興趣的民眾可以個人或團體3人以下報名參加，遊程設計內容為1天8小時內遊玩屏東5個景點，其中2個景點要在沿山公路185縣道景點周邊，並將遊程拍攝成10分鐘以內的短片投稿，遊程主題及目標對象可自行發揮創意訂定，投稿收件至4月8日止，將評選5組優勝者由屏東縣旅遊服務推廣中心協助將遊程上架販售，優勝者可獲得販售的首季盈餘，第一名優勝者還可與YouTuber一起拍片行銷遊程。

縣府邀請懂玩又喜歡規劃行程的旅遊好手們，將屏東景點串成最有趣的行程，機會難得請趕緊把握時間投稿報名，活動詳情請至「屏東go好玩」臉書粉絲專頁查詢。