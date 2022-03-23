睽違7年，華語樂壇天后「阿妹」張惠妹重返小巨蛋開唱，台北文華東方酒店獨家推出「MEI力四射」演唱會專屬限量住房專案，並首度推出限量一間的「文華尊寵」住房專案，標榜總價值超過75萬元，專案價僅55萬元，即可入住寬達近百坪的文華套房，獨享4月2日《aMEI ASMR世界巡迴演唱會》VIP包廂（可容納15位貴賓）、開演前於M.O.Bar專屬包廂享用輕食，調酒無限暢飲及豐盛海鮮盤、隔日「雅閣」豪華米其林星級豪華饗宴雙人套餐、雙人Spa芳療療程等專屬尊寵禮遇，讓賓客同時完美體驗享譽國際的金扇子傳奇式經典服務以及震撼感官的世界級演唱會。

除此，賓客亦可選擇入住台北文華東方酒店寬敞舒適的客房或套房，行政豪華客房每房23,600元，行政都會套房每房33,600元，除包含《aMEI ASMR世界巡迴演唱會》4月2日周六場次特區4,800元門票2張外，還可享有多項住房禮遇。「MEI力四射」住房專案於3月23日周三中午12點正式在酒店官網獨家開賣，房間數有限，先訂先得。

台北文華東方此次獨家推出的「MEI力四射」限量演唱會住房專案，其中最極致享受的「文華尊寵」住房專案讓賓客入住文華套房，該房型風格奢華摩登、格局設計媲美總統套房，經常是國際名人來台指定下榻房型，寬達近百坪的空間，設有客廳、吧檯、獨立餐廳、廚房、書房、獨立更衣室，噴泉式按摩浴缸及大型環形淋浴間，並配置私人健身室，設備齊全且採光、視野絕佳，台北市中心景觀盡收眼底。

「文華尊寵」專案為賓客規劃精彩絕倫的頂級感官饗宴，總價值超過75萬元，專案價僅55萬元。4月2日中午雙人入住文華套房，再獨享當晚《aMEI ASMR世界巡迴演唱會》VIP包廂（可容納15位），M.O.Bar無限暢享調酒、輕食的微醺時光。住房賓客隔日再享館內米其林星級餐飲饗宴，以及屢獲殊榮的芳療療程，為此次極致奢華的旅宿體驗留下難忘的完美回憶。