因應通膨疑慮加大，美國聯準會（Fed）表示未來可能升息2碼（0.5個百分點），金融股是升息循環下最大受惠者，金融類股指數今（23）日再寫1997年8月來新高；尤其是以銀行為主體的個股，包括王道銀行（2897）、高雄雄（2836）及臺企銀（2834）等都大漲3～5％，另擁有龐大美元部位的兆豐金（2776）及彰銀（2801）等也同步上揚2～3％。

受惠於全球進入升息循環，台美已同步調升利率，未來若美國加速升息，銀行存放款利差可望擴大，再加上近來全球股市回穩，金融業在股票投資收益回升，以及台股即將邁入除息旺季，富邦金及國泰金等大型金控可望挹注龐大的股息收益，另一方面，金管會同意有條件放寬金融股提高股息分配，金融股高殖利率題材可期等，都是金融股利多。

集多重利多於一身，金融類股指數日K連8日大漲，今天更大漲逾1.6％，拉出一根長紅棒，至11點半時，成交值已約近120億元，較昨天的103億餘元明顯擴增，市場人氣回流至金融股的態勢明顯，金融類股指數今天盤中最高來到1,849.48點，再度創下逾24年半來新高。

金融股今天盤面上以中小型銀行表現較強，王道銀行、臺企銀、聯邦銀、高雄銀等漲幅都超過3～5％，兆豐金、遠東銀、彰銀、台中銀、中信金、新光金、富邦金、台新金、三商壽、國泰金、永豐金、合庫金、上海商銀、華南金及開發金等，都上漲1～2％，整體表現氣勢強。