台中市一名26歲張女20日墜樓身亡，梁男不滿賴男涉嫌性侵張姓女子，害張女輕生身亡，動用私刑痛打賴男滿臉血痕，台中市警局第六分局將暴力動用私刑的9人逮捕到案；經檢方漏夜偵辦後，依妨害秩序等罪，諭令梁姓主嫌12萬元交保，其他涉案的4人以8到12萬元交保，另外4人請回，1人限制住居。遭打的賴男目前仍於林新醫院戒護就醫中。

據了解，24歲賴男20日與友人到西屯區1家自助KTV唱歌消費，透過經紀找來張女等人坐檯陪酒到20日凌晨5點多，事後賴男與張女搭計程車去摩鐵直到該日上午11點才各自離開，而在該日晚間張女因不明原因，墜樓身亡。

21日凌晨5時許，張女的梁姓前男友懷疑賴男性侵張女，害對方輕生，便偕同友人揪出賴男，將賴男打到臉部鮮血直流，逼迫跪在人行道上，以手機拍攝賴男，要求說出自己、父母親姓名與手機號碼，稱自己性侵張女，表示會去靈堂向張女道歉、向警方自首。

台中市警局第六分局派出所於21日5時35分許，接獲醫院急診室轉報賴姓男子報案遭人毆打，警方立即組成專案小組，鎖定涉案車輛及犯嫌，連夜將梁姓主嫌等9人追緝到案。

台中地檢署漏夜偵辦後，諭令梁男12萬元交保，其他涉案4人以8到12萬元交保，其他4人請回，1人限制住居，賴男目前仍於林新醫院戒護就醫中。另，賴男是否涉嫌性侵張女，檢方則另案偵辦中。

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