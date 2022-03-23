陸軍花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平，被控挪用加菜金2880元，被依貪汙罪重判4年半月定讞。立院藍綠齊砲轟，指判決完全不符比例原則。花蓮地檢署主任檢察官林俊廷證實，最高檢察署和台灣高等檢察署已向花檢調閱卷宗，釐清本案能否提「非常上訴」或「再審」，林俊廷強調，在結果出爐前，花檢將暫緩執行。

陸軍花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平，在2015年間以漢光演習加菜金招待部屬，僅因3名軍眷同桌，竟導致韓核銷餐費的2880元被控涉貪，被判4年半定讞，退休俸也腰斬。韓出面喊冤，指餐敘費用是指揮官核定，卻由他扛罪，並請求總統蔡英文協助還他清白。法務部已指示所屬研究有無提起非常上訴、再審的可能性。

據悉，全案發現新事證，可能朝「再審」研議。此外，立法院藍綠立委也出面聲援，本案有沒有侵害到社會法益、國家法益，這些爭點，法院都有必要再釐清，否則「大砲打小鳥」，不僅讓人民失去對司法威信，更讓國軍人人自危，什麼時候會因為加菜金惹禍上身都不知道。

花檢主任檢察官林俊廷今早受訪表示，最高檢察署和高檢署已開始研究是否有法律救濟事由，原則上有兩種方式，第一、若認定判決涉及違背法令，就會由檢察總長向最高法院提出「非常上訴」；第二、若發現有新事實新證據，由花蓮高分檢向花蓮高分院提出「再審」。

林俊廷證實，最高檢察署和台灣高等檢察署，都已向花蓮檢方調閱全案卷證，但目前兩機關尚未決定採取哪一種司法救濟途徑，檢方目前能做的，就是暫停被告的發監執行。

有關本案爭議點，林俊廷表示，軍方加菜金使用範圍、層面等確實有討論空間，且「對加菜金的定義、行政命令為何？」等，仍需參酌軍方意見。