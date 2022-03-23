陸再添奧運一金，呂小軍（左）遞補里約奧運舉重冠軍，實現三連霸。圖為與被取消冠軍的拉希莫夫（中）當時領獎後合影。（澎湃新聞）

大陸人民網體育報導，繼切陽什姐拿回2012年倫敦奧運女子20公里競走金牌，中國舉重名將呂小軍23日凌晨也迎來好消息。由於查出2016年里約奧運原冠軍得主服用禁藥，被禁賽並取消成績，呂小軍將遞補獲得金牌，從而實現奧運三連霸。作為奧運舉重項目年紀最長、參賽奪金最多的選手，呂小軍下一步心願，是挑戰2024巴黎奧運第四金。

在里約奧運會上，男子舉重77公斤級的冠軍，被哈薩克選手尼德扎特·拉希莫夫獲得，但如今國際體育仲裁法庭宣布，拉希莫夫因使用禁藥將被禁賽8年。同時，他從2016年3月15日到2021年1月18日的所有比賽成績被取消。這意味著中國名將呂小軍將遞補獲得里約奧運該級別金牌， 從而實現奧運會三連冠。

在2012年倫敦奧運，呂小軍就奪得男子舉重77公斤級冠軍。而在去年舉行的東京奧運會上，37歲呂小軍又以抓舉170公斤破奧運紀錄，挺舉204公斤拿下金牌。

由此，呂小軍成為奧運歷史年齡最大的舉重冠軍，也是中國舉重隊唯一連續參加三屆奧運、而且都奪金牌的選手。

隨著奧運三連冠，呂小軍運動生涯更加傳奇。但他此前表示，對於未來還有更多期待，希望能夠站上2024年巴黎奧運會舞台。

「雖然巴黎奧運會時我就40歲了，但是現在身體狀況還有整體能力都還不錯，也沒有大的傷病。」「頂多訓練多了，腰肌會有一些勞損，但一兩天就能恢復過來，所以我對兩年之後還是比較有信心的。」