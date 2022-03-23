有些情侶為增添情趣，會吸吮愛人的脖子，留下猶如草莓般的粉紅印記，有女網友表示，她先前實在太好奇種草莓的方法，便低頭在自己的胸部上嘗試，結果意外被母親抓包，媽媽還要她「不要亂玩，不要大肚子回家」，讓她好尷尬。

一名女網友在社群平台《Dcard》有趣板分享，她實在太好奇如何在伴侶身上「種草莓」，先前與表姊討論完之後，她因為胸部比較大，只要低頭，嘴巴就可以碰到胸部，而胸前平時會被衣服遮住，不會被他人發現，她便突發奇想，先在自己的胸上測試，該晚洗澡便低頭吸吮胸部，留下一塊粉紅色的印記，。

原PO分享，她嘗試種草莓後，好死不死媽媽隔天帶她去買內衣，而挑選內衣時，賣內衣的阿姨進入更衣室替她確認胸罩版型與尺寸，後來媽媽也入內確認樣式，媽媽先是皺眉，後來才說款式不錯，最後也順利結帳離開內衣店。

未料，她與母親離開店裡後，媽媽冷不防地對她說：「為什麼你餒餒（意指胸部）紅紅的？你不要亂來蛤，不要給我大肚子回家！」讓她超級尷尬，只好向母親坦白胸前粉紅印記的由來。

貼文曝光在網路上後，許多網友幽默留言回應，「我以為妳跟表姐互相種對方」、「怎麼辦我也做過這種白痴事」、「示範給媽媽看…」、「辦案講求證據」、「我也試過，結果要兩三天才散掉，嚇死」；還有網友羨煞原PO可以自種草莓，直呼「怎麼看都像炫耀文」。