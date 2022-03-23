大陸東航MU5735離奇在廣西梧州藤線墜機，出事原因疑點重重亟待「黑盒子」解密。但大陸航空專家則認為，當黑盒子伴隨飛機撞擊地面，力道之大可能以深埋地下數10公尺，更坦言，若是機身爆炸燃燒，超過黑盒子的耐受極限時，就不能保證黑盒子萬無一失。

大陸《央視》報導，23日淩晨開始，客機墜毀事故救援現場下起了雨，大面積搜救工作暫緩。記者發現，墜機現場仍有燃油味。接下來，除了進一步搜尋失聯人員和黑匣子外，還要進行排水作業。救援人員介紹，當地土壤吸水量大，墜機搜尋現場存在小規模滑坡可能，為現場救援增加不確定性。

大陸《航空知識》雜誌主編王亞男今日接受《北京青年報》採訪時指出，黑盒子其實包括一組兩件儀器，分別是艙內語音記錄儀和飛行資料記錄儀，兩件儀器的外觀都是明亮的橙紅色，並非黑色。「這些儀器平時在飛機裡是不會被輕易移動或者取出來的，只有在極特殊的情況下，會由搜救人員將它們找出來，以獲取其中的資料。」

報導稱，黑盒子在設計過程中會考慮到飛機發生事故的情況，能夠耐受時速400公里的衝擊，並能在一定溫度的火焰中保存一段時間。但王亞男直言，一般來說，黑盒子都儲存在飛機的尾部，因為這裡在一般的事故中受到的衝擊能量較小，有利保存。但這並不意味著黑匣子可以在一切事故中萬無一失，「有些衝擊可能超過了黑盒子的耐受極限，保存的資料可能存在危險，所以需要爭取儘早找到它。」

王亞男還說，在此前的一些飛航事故中，出現過黑盒子嚴重受損，甚至其中資料無法恢復的情況。此外，在有的事故中，黑盒子伴隨飛機撞擊地面，會深入到地面下十多公尺，這都給尋找黑盒子帶來了困難。「這個和事故發生地的土壤情況也有一定關係，如果當地土壤鬆軟，黑盒子可能會沉得更深，所以我們看到這兩天現場也有挖土機在參與搜救，可能也有這方面的考慮。」

23日當地出現的降雨是否也會加大搜尋黑盒子的難度呢？王亞男認為，降雨會讓搜救變得更加困難，從這次事故的環境來看，周邊道路條件並不好，降雨後人員、機械進入現場都會更難，速度也更慢。