拚觀光！台鐵觀光票價鬆綁，交通委員會通過鐵路法第47條之1的政院版條文，讓具有觀光性質的鐵路票價可以與原先台鐵票價脫鉤。

立法院交通委員會審查鐵路部分修正草案，其中新增的第47條之1規範「鐵路機構經營之一部分或全部路線可串連沿線觀光地區並具觀光服務性質者，得依提供觀光服務內涵收取費用；其費用、路線範圍併同觀光服務計畫應報主管機關核定，經核定後由鐵路機構公告實施，變更時亦同。」

觀光服務計畫至少要包括：所具觀光服務特性，規劃路線、服務範圍及期程，服務內涵、費用、對當地旅客的影響還有配套措施等。

交通部長王國材表示，會針對三條較具觀光性質的支線——平溪、集集、內灣來做票價鬆綁，台鐵必須要提出觀光內涵，如車上的服務、供餐等。

台鐵局指出，觀光票價的調整還沒有具體時間表，由於還需要考量部分支線仍有不少通勤需求，要怎麼脫鉤、是否採取專屬列車，還要進一步了解規劃。至於調漲幅度為何？官員回應，仍要看市場接受度，此3條支線營收並不是特別高，當地也有其他公路可以選擇，仍要看旅客的接受程度。