星座運勢網站「星座上上簽」分享，水瓶座、巨蟹座、射手座智商很高，非常聰明，領悟力很強，許多事情一點就通，具有驚人的智慧，讓人欽佩不已。

▍1.水瓶座

水瓶座頭腦非常聰明，雖然他們常常沉浸在自己的世界裡，看起來像是完全不懂得人情世故，其實他們把一切都看在眼裡，很多事情他們內心非常清楚，只是選擇不插手，讓自己處在旁觀者的角度目擊所有事情發生。水瓶座看待事情很客觀，領悟力非常強，能看透事件的本質、核心，並提出特別的見解，讓其他人耳目一新，對他們的智慧欽佩不已。

▍2.巨蟹座

巨蟹座心思細膩，對周遭的變化非常敏感，許多人會忽略的小細節，都能被他們捕捉到，就連旁人的情緒反應、態度變化，他們總能第一時間察覺到，細心的程度非常驚人。巨蟹座不但非常敏感，反應速度也很快，只要一點暗示或提點，他們就能立刻領悟，許多事情不需直說，他們靠觀察就能知道自己該怎麼做，非常聰明。

▍3.射手座

射手座閒不下來，喜歡多采多姿的生活，總是把時間塞滿各種行程，因此他們無論什麼領域都略有涉獵，射手座一邊玩樂、一邊學習，把感受到的所有經驗化為腦中的知識，因此顯得非常見多識廣。射手座看起來好像什麼都沒在想，其實他們很有智慧，看透這個世間，因此特別能忘卻煩惱，不會讓小事糾纏自己太久，每天過著無憂無慮的日子。