東卯山步道迷途套繪圖。（東勢林管處提供）

受疫情影響，民眾出國相當不便，國人紛紛前往登山休憩，山域意外事故近年來也呈現逐年成長趨勢，事故原因以迷途為大宗。東勢林區管理處表示，轄管步道迷途從2019年4件、2020年9件，2021年迷途更來到25件，以東卯山步道、屋我尾山步道及八仙山主峰步道為最多。

東勢林區管理處指出，分析轄區步道110年度迷途資料，發生於東卯山步道、屋我尾山步道及八仙山主峰步道為最多，經進一步套繪迷途點位：東卯山步道多發生於東卯山至屋我尾山之間(屋東縱走)，屋我尾山步道多發生於步道南側登山口1.5k，八仙山主峰多集中於1k前。

為此，東勢林區管理處國家森林解說志工已於屋我尾山步道及八仙山主峰步道協助加強設置反光PC板步道方向指示牌，期藉以降低遊客迷途之發生。

東勢林區管理處呼籲，登山前請務必查詢步道路線及地圖，深入了解該步道的地形、里程及高程差，考量步道難易度及自身體力是否足以挑戰；出發前再三確認重要的裝備如：頭燈、足夠的糧食及水、通訊設備、雨衣等；登山途中務必遵循步道指示牌方向，以行走時間推算里程數，若許久未看見里程柱就必須提高警覺，可能有偏離正確路線的風險。

東勢林區管理處提醒喜愛山林的朋友，登山請做好行程規劃，以免因天色昏暗誤判了路線，並且走在規劃好的路線上，避免破壞步道周邊的植物及地表，不僅符合「無痕山林七大準則」—「在可承受的地點行走宿營」，也讓每次出遊，都能平平安安回家。