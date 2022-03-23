市場研究機構Sensor Tower最新數據顯示，騰訊旗下的「王者榮耀」及「PUBG Mobile」，占據2月全球手遊暢銷榜的冠亞軍位置，共吸金4.3億美元。

香港信報報導，「王者榮耀」2月在全球App Store和Google Play吸金2.25億美元，位居全球手遊暢銷榜冠軍。其中，來自中國市場的收入占95.2％，海外占比僅4.8％。「PUBG Mobile」（合併「和平精英」收入）以2.05億美元的收入，位居第二名。其中，64.2％的收入來自中國，美國市場的收入占7.7％。

榜單第三名至第五名的遊戲分別為「原神」、「Candy Crush Saga」、「Roblox」。

全球手遊玩家2月在App Store和Google Play共消費66億美元，年減7.6％。美國依然是全球行動遊戲收入最高的市場，達19億美元，占全球總收入的28.6％。日本市場排名第二，占18.8％。中國排名第三，約占17％。