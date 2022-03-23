隨著安全產業在國際安全會議暨博覽會（ISC West）中匯集，高通技術公司今（23）日於活動中推出最新的智慧相機物聯網解決方案。高通QCS7230解決方案擴展了高通視覺智慧平台（Qualcomm Vision Intelligence Platform）產品組合，推動企業安全和公共安全領域的數位轉型，旨在透過連結智慧邊緣的智慧裝置協助保護環境安全。

全新解決方案在邊緣裝置中提供卓越的AI推論，透過即時邊緣運算、人工智慧（AI）、機器學習（ML）和分析提升安全性和營運效率，打造更安全、防護力更高的空間、城市和企業。

疫情期間，許多組織和社群已經採用智慧相機以重新構想新常態。數位轉型已有助於支援保持社交距離、監控是否有戴口罩、追蹤室內和室外的人潮等級，以及提升營運流程。智慧相機配備連網、AI、分析和雲端技術，能為城市、企業和個體提供增強洞察力所需的即時智慧，最終改善社群的生活品質，並推動更好的業務決策和成果。

除了透過物聯網即服務（IoTaaS）模式支援智慧相機擴展更多端對端解決方案外，全新解決方案也滿足了各產業對智慧相機更廣泛的需求。這將支援客戶從傳統影像管理軟體（VMS） 模式過渡到具備IoTaaS、端對端以服務為基礎的能力。

此外，還將透過為期望部署智慧相機和智慧物聯網裝置的企業和個體提供所需的組件，以加速邊緣AI服務，進而支援視訊協作、門禁管制、企業和居家安全、360 度環景相機、行車記錄器、穿戴式相機等應用。

高通技術公司領先的智慧相機解決方案供應商生態系進一步增加和延伸了高通技術公司物聯網創新的價值，推動和加速智慧相機解決方案在涵蓋企業、城市及其他領域的開發和部署。