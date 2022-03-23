薰衣草花海預計盛開到4月底。（西湖鄉休閒產業發展協會提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣西湖鄉休閒產業發展協會去年在龍洞村種植上萬株的薰衣草，打造地方亮點，成功吸引遊客慕名前來，協會今年將花海移植到飛龍大橋旁農地，目前陸續綻放，最近一周將是最佳賞花期，紫色花海也將盛開到4月底。

西湖鄉休閒產業發展協會，去年透過苗栗縣政府學習型城市計畫「智慧農業」，在鄉內推廣休閒觀光，並前往龍洞村鴨母坑種植6分多地、約4萬5000株薰衣草，協會成員栽種過程中，不僅做記錄研究薰衣草生長，也開發精油、香膏等加工品，增加當地農產附加價值。

今年農曆過年後雨水豐沛，滋潤協會栽種的薰衣草植栽，使得薰衣草慢慢綻放，在陽光照射下，紫色花海隨風飄舞，散發出浪漫氛圍，讓許多民眾慕名來賞花。

西湖鄉休閒產業發展協會經理邱美珍說，薰衣草花海這周開始會越來越盛開，今年從龍洞村移往飛龍大橋旁，種植花田約2分地，雖然面積比縮小，但花海盛開美景不輸去年，而且還有大型Q版的苗栗吉祥物貓裏喵裝置藝術、粉紅愛心等造景，讓民眾前來賞花同時拍照打卡。

邱美珍表示，去年栽種的品種多為羽葉薰衣草，但他們研究發現，甜蜜薰衣草品種更適合煉製精油，所以今年花海栽種的品種以甜蜜薰衣草為主，能作為觀賞之外，還可以加工生產相關產品，民眾只要經過飛龍大橋，紫色花海就會映入眼簾，目前進入開花期，搭配將登場的西湖鄉柚花季，民眾來西湖可以一路賞花到4月底。