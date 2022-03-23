彰縣府輔導未登工廠納管，舉辦過10場大小型座談會。（吳敏菁攝）

農地違章工廠大限到3月19日，日期已過了，彰化縣政府表示，初步統計全縣符合納管的家數約9149多家，到截止受理有7914家申請納管，非屬工廠者676家，納管率93.4％。未申請納管、未登記工廠559家，將遵循中央處理原則辦理，相關作法不外乎命令停工、陳述意見、罰鍰和斷水斷電。

中央頒訂2016年5月20日前既有低汙染未登記工廠為期2年申請納管期限已結束，3月19日是最後截止日，適逢假日順延到21日，縣府強調，特定工廠登記辦法自2年前開始辦理，為輔導高達9000多家的未登記工廠走向合法化經營，舉辦10餘場次說明會，去年底納管結果約近3000家提出申請。

日期接近，再以掛號逐一通知，這兩個月納管案件大爆量

，從今年初至最後收件2日，短短2個月是過去申請納管量的2倍以上，共累計納管申請量高達7914多件。

受理申請需繳納輔導金，目前入庫5億多元，目前申請納管申請書資料不全者約有2000多件，會一併通知6個月內補正應備文件，陸續輔導金應該會達6億多元，完成納管後須於2023年3月19日前提出環保、消防、水利及水保等相關設施改善計畫，並於10年內完成改善計畫並取得特定工廠登記。

縣府表示輔導金主要用於改善未登工廠造成的環境汙染，今年編列1億1千萬元予水資處進行河川整治，後續將作空汙

、水汙等相關環境改善。

經綠處表示，559家尚未申請納管者，多屬於微型工廠、承租戶、經營者年紀較大且下一代無繼承意願或本身已屬經營不善的，考慮合法化過程所需的成本問題。原則上未納管的未登記工廠，如達工廠規模，後續只有遷廠或關廠兩種選擇

，縣府後續將逐一清查後依中央近期召開工輔會報指示辦理

，相關作法不外乎命令停工、陳述意見、罰鍰和斷水斷電。