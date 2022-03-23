三月初國際疫情回升，尤其亞洲香港、大陸、南韓確診數不斷攀升，與疫苗保護力消退有關，第四劑疫苗打不打引發關注，台大公衛學院今天公布國際首份第4劑疫苗接種成果，率先開打的以色列研究顯示，65歲以上長者施打第4劑後，重症及感染率皆有下降，重症率甚至減了約4倍。但年輕族群，雖抗體濃度提升，感染率卻無顯著下降。

台大公衛學院教授陳秀熙團隊，今在「新冠肺炎科學防疫園地」表示，三月初國際疫情又回升有三個原因，首先是疫苗保護力消退，反映在在較早接種的歐洲國家回升。其次是Omicron BA.2 亞變異株崛起，佔全球比例超過 50％，取代 BA.1 成為主要流行株；俄烏戰事及難民潮造成群聚感染蔓延也有影響。

陳秀熙指出，英國、瑞士、義大利等國，3劑疫苗的時效性已過，是否施打第四劑值得思考。

以色列為全球第一個施打第4劑的國家，台大公衛學院學者張維容因此說明2份，分別以年輕醫護與65歲以上長者接種第四劑疫苗的以色列最新研究。研究結果顯示，18歲以上且相對年輕的醫護人員在施打第4劑後，1至2週內，無論是輝瑞或是莫德納疫苗，中和抗體濃度都有所提升，且相較於僅施打第三劑的族群，輝瑞第四劑可有效降低43％的症狀感染率；不過在所有感染率方面，無論是莫德納或輝瑞，都無法降低感染，也就是說，對於預防感染沒有顯著效果。

安全性部分，張維容表示，第4劑未引發任何嚴重不良反應，多數族群有局部或輕微全身性不良反應，如疲勞、 肌肉痠痛、頭痛、發燒等。

另一份針對60歲以上、施打第三劑輝瑞疫苗滿4個月之長者研究，結果顯示，比起僅接種第3劑的長者，第4劑皆能有效降低感染及重症風險，感染率約下降2倍，重症率則下降約4倍。

也因此，輝瑞疫苗3月15日時，根據這兩份研究報告，針對65歲以上已施打追加劑長者，提出第4劑緊急授權申請。張維容指出，長者抗體容易消退，第四劑或許能成為該族群的解套方法之一。

至於台灣要不要打第4劑？陳秀熙則強調，台灣疫情相較香港、日、韓並不嚴重，雖然不必急於決定第四劑的施打，但預防重症對於長者來說非常重要，因此還要嚴格觀察。