金馬影帝陳松勇過世滿百日，身後事圓滿處理，遺產透過律師重新分配，皆大歡喜。印尼籍看護Yuli今（23日）離台返回印尼，獲贈400萬的她依依不捨，灑淚揮別勇伯的家鄉。
陳松勇因病離世，留下影迷無限懷念。公祭時曾發生家人不滿遺產分配的媒體報導，引起外界關注，經過友人協調，律師公證，2700萬遺產重新分配，目前已經和平落幕。林口房子也透過房仲處理賣出中。預估價值3000萬以上。未來由所有人平均分配賣房所得。
友人日前整理陳松勇所有的藏書，將捐給林口圖書館使用，並以陳松勇的名義購買價值350萬的救護車，捐給澎湖縣政府消防局救災使用。友人表示，未來將會持續捐助偏鄉弱勢家庭，完成勇伯遺愛愛人間的心願。
至於Yuli和勇伯父女情深的故事，在台灣、印尼都引起轟動，Yuli今早離台時非常捨不得地表示，她非常喜歡台灣，回去印尼之後真的不曉得要做什麼，不過多年來勇伯每月給她雙份的薪水，還給她金條作為年終獎賞，她在印尼已經買了許多土地，孩子也大了，未來他還是會找機會回來看看勇伯。
勇伯植存在法鼓山與聖嚴師父為伴，植存當天法鼓山住持果暉法師親自主持，友人說這真是不可思議的佛緣。
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