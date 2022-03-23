新北市汐止區施姓家族老父過世，去年8月7日二哥酒後大鬧靈堂，三弟、未成年堂弟將二哥綁在椅子上數小時等待退酒，卻遭嗆「我會殺了你們」，三弟、堂弟驚恐之下，持啞鈴敲打二哥後腦、電線勒頸，直到沒有氣息又棄屍，二人被控殺人罪，士林地院開庭審理，施母哀求審判長，她已喪夫、喪子，一個孩子又在這裡，希望法官能原諒孩子無知，給她一個希望，判決最輕、最輕的罪，審判長諭知4月27日宣判。

31歲施姓二哥被打死後棄屍，未成年堂弟一度要擔起所有責任，但監視器顯示，三弟有幫忙搬運屍體，審判長問三弟，堂弟行凶後你有沒有阻止？三弟回答「我當時嚇到了，二哥喝醉很恐怖」坦承沒有阻止堂弟動手。

辯護人則稱，二哥已有酒精成癮症，常有自殘行為，家人非常困擾，才會將二哥綁在椅子上，經過4小時都沒有改善，堂弟叫三弟「閉上眼睛」，案發時，三弟並沒有殺人犯意，只是迎合堂弟的要求，包括搬運、擦拭血跡等，事後還主動告知過程，請求法院依自首、情堪憫恕予以減刑。

言詞辯論終結，審判長問施母對於科刑意見，施母哭著說，三弟因六神無主，不知道怎麼做，才會犯錯，但他很孝順、善良，是家中支柱，她已喪夫、喪子，「希望能給兒子一個機會，也給我一個希望」，並向法官鞠躬，請求給予最輕最輕的罪。