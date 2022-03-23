搶攻兒童節連假餐飲商機，開展餐飲集團旗下兩大美式餐飲品牌「TGI FRIDAYS星期五餐廳」與「Texas Roadhouse德州鮮切牛」齊推優惠吸客，廣邀民眾到店享口福，帶來連假好心情。

觀察到不少國人會在連假時，提前放鬆休假、避開人潮車潮，TGI FRIDAYS於連假前一天4/1日推出「沙朗牛排買一送一」活動促祭，於全台15間餐廳單日快閃限定。價值800元沙朗牛排，點一份送一份，點兩份送兩份，客人可相揪親友、提前慶祝連假來臨。TGI FRIDAYS看準寵兒商機，專為小朋友特別規劃「一元兒童餐」優惠，於4/2日至4/5日連假期間，凡帶12歲以下小朋友到店，消費滿1000元，並完成指定傳限時動態任務，即可以1元銅板價加購「FRIDAYS兒童餐」乙份，原價180元至240元不等，每桌至多限加購2份。共有「安妮雞肉蕃茄義大利麵」、「艾咪炭烤雞肉起司飯」、「湯姆起司三明治」、「大衛雞肉白醬義大利麵」與「凱莉魚柳條」等五種兒童餐任選。

Texas Roadhouse德州鮮切牛排則以『連假童樂趣』為號召，推出大朋友與小朋友都皆大歡喜的活動，鎖定家庭客及過節商機，4/2日至4/5日推出兩大優惠，第一「牛排升級」，凡來店點購12oz.肋眼牛排，就可以299元的優惠價格升級為16oz.肋眼牛排，大口吃肉的幸福感不在話下。第二「貼紙免費送」，凡12歲以下兒童，到Texas Roadhouse點購任一兒童套餐乙份，並完成指定任務，可獲得限量可愛造型貼紙乙張。