全球資料儲存暨管理解決方案領導供應商Seagate Technology（NASDAQ：STX）為強化永續發展及低碳城市落地，Seagate推出首站消費者硬碟回收計畫，有助於減少電子廢棄物對環境影響，打造永續資料領域。

除了創新科技外，永續性也是智慧城市的重要指標之一。科技產品不斷推陳出新的同時，生命週期也隨之大幅縮短，電子廢棄物已成為成長速度最快的家庭廢棄物。根據預估，全球電子廢棄物將在2030年達到7,470萬噸。

Seagate將「循環經濟」視為社會使命，其開發的自動硬碟再生技術（Autonomous Drive Regeneration，ADR）可重新配置硬碟，讓硬碟繞過出錯的元件，並回復到可靠的服務狀態；該技術取代廢棄與淘汰，有助於減少電子廢棄物對環境的影響。

除此之外，Seagate也在台灣推出首站消費者硬碟回收計畫，旨在降低因退役與報廢而產生的家庭廢棄物。回收硬碟的資料將以最高標準的合作加密刪除技術清除，即使是最先進的實驗室都難以復原資料，讓使用者可安心回收硬碟，這些回收硬碟上的元件將被重新應用在新硬碟上。消費者硬碟回收計畫為Seagate打造永續資料領域的一環。