全球資料儲存暨管理解決方案領導供應商Seagate Technology（NASDAQ：STX）今日因應2022智慧城市展，分享資料儲存在智慧城市數位轉型發展中所扮演的關鍵角色，並展示Seagate一系列創新技術暨儲存解決方案。

IDC預測，全球資料總量將在2025年以指數型方式增長至將近180 ZB。城市中廣泛部署的感應及連網設備，其所產生的大量資料為AI、機器學習的重要基礎，成功取得並分析這些資料是完善智慧城市的關鍵。因此，如何有效儲存、傳送並分析這些端點產生的大量資料為當前最嚴峻的挑戰。

Seagate商業與行銷資深副總裁Jeff Fochtman表示「針對擁有上千台攝影機，甚至數百萬台物聯網（IoT）裝置的智慧城市而言，應採取可擴充且兼顧邊緣和雲端的資料維運策略。如此一來，即可解決交通管治、緊急應變，及環境資源管理等真實世界中的挑戰。」

在不斷增加的物聯網（IoT）裝置中，以攝影機為大宗，交通管控、公共安全等智慧城市的應用皆高度仰賴視訊成像與分析（VIA）。

Seagate將在四月推出全新企業級硬碟SkyHawk AI 20TB，專為具備AI功能的網路錄影機（NVR）所設計，適合邊緣安全防護應用，支援多達64個HD視訊串流和32個AI串流，可針對使用者的AI環境規模進行智慧調整，以提供更準確、更聰明的預測與分析。

此款硬碟由ImagePerfect AI韌體所建構，不僅可維持零掉幀，還能迅速處理大量影像資料，有效簡化公共安全管理機構作業流程，提升管理效率。該硬碟配備SkyHawk Health Management，透過分析使用環境和狀況，在必要時提供預防措施，主動保護使用者的VIA儲存裝置。

提供每年550TB的工作負載率，是標準VIA硬碟的3倍以上，平均失效時間（MTBF）高達200萬小時，可管理複雜的影像安全系統環境湧進的大量資料，效能不受影響，並能在傳統和含有AI的影像工作負載間進行靈活調整。