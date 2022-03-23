工研院與基龍米克斯生物科技（4195）23日共同宣布，在經濟部技術處支持下，由工研院協助基龍米克斯打造的核酸合成廠正式完工，預計10月取得ISO認證後，第四季正式生產，未來有望補足當前疫苗核酸佐劑必須跨海採購，廠商成本負擔沉重還不一定買得到的市場缺口，達成「疫苗製造國產化、原料生產自主化」的目標，後續還能與國內外藥廠合作，供應核酸類藥物的原料，進而提升臺灣生醫新藥產業產值。

經濟部技術處表示，進入後疫情階段，疫苗生產成為各國邁向正常生活的關鍵，而疫苗製造國產化的關鍵之一正是「佐劑」。由於佐劑可讓「次單位疫苗、去活化疫苗」打入人體後更有效果、所需劑量更少，市場需求甚高。但是當前國產疫苗所需的核酸佐劑均購自海外，不僅昂貴，甚至想買還買不到。技術處力促工研院攜手基龍米克斯打造核酸合成廠，協助廠商補足產業缺口，強化國產疫苗供應鏈的自主化，進而幫助廠商進入國際市場，搶佔商機。

根據市場研究公司Mordor Intelligence指出，2020年全球疫苗佐劑市場價值約6.6億美元，預計2026年可衝上14.7億美元，複合年增長率達13.37％。工研院副院長彭裕民表示，觀察到全球對疫苗佐劑的高度需求，同時在經濟部技術處科技專案長期支持下與生醫業者緊密合作，在大／小分子藥、天然物、醫材、甚至化粧品等領域，從協助研究開發、雛形轉譯、試量產、臨床前驗證、臨床試驗、GMP系統建置、輔導上市等，擁有豐富的GMP工廠輔導經驗。面對新冠肺炎疫情持續延燒，生產國產疫苗所需的佐劑需求漸增，工研院決定在2021年10月與基龍米克斯簽約，三階段協助廠商產業升級，包括：協助GMP工廠的整體設計與規劃、建立製程品管標準化、輔導取得ISO認證，期許未來可望能進一步強化國產核酸合成產業鏈，並協助基龍米克斯切入「委託研究開發暨生產服務（Contract Development and Manufacturing Organization；CDMO）」市場，帶動生技產業國產化。

核酸藥物是全球藥物發展的重點方向之一，尤其核酸藥物應用於基因治療、免疫治療的精準醫學，近年受到廣泛注意且市場快速成長，建立核酸合成廠成為切入這塊市場的重要關鍵。