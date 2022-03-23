今（22）日「邁向過半大聯盟」7名新人前往高市黨部聯合登記，宣布正式投入初選。（柯宗緯翻攝）

今（22）日「邁向過半大聯盟」7名新人前往高市黨部聯合登記，宣布正式投入初選。（柯宗緯翻攝）

民進黨高市議員初選登記近日展開，今（22）日「邁向過半大聯盟」7名新人前往高市黨部聯合登記，宣布正式投入初選，並拉起「做事不作秀 挺邁拚過半」布條，喊出議會過半席次目標，並幫市民淘汰國民黨不適任議員，讓日後陳其邁連任市長施政更加順暢。會後還徒步走了1.5小時、步行4公里到美麗島雜誌社原址，誓守民主自由。

今「邁盟」成員林慧欣、陳慶鴻、黃偵琳、湯詠瑜、蘇致榮、黃彥毓、洪村銘，一同宣示，這次初選不畏風雨、不畏強權，勢必守護民進黨民主價值。會後，「邁盟」更從市黨部徒步4公里，走向台灣民主起源地－位於中山一路上美麗島雜誌社原址，誓言守護民主自由、挺邁拚過半決心。

大旗美第一選區參選人林慧欣表示，自己身為農村女兒，有專業、有經驗、會做事的女力，在沒有家族奧援的前提下首次參選，強調自己有實際教學經驗、關心偏鄉、重視孩子的學習、推動本土文化教育。

大岡山第二選區參選人陳慶鴻表示，自己擔任立委邱志偉辦公室主任，人生最精華的十年都奉獻給大岡山，相較選區其他參選的新人，自己服務最資深，紮根最久，熟知地方需要，當選後絕對沒有蜜月期，可立即上工。

左營楠梓第四選區參選人黃偵琳表示，參與公共事務將近30年，現在在立委劉世芳辦公室擔任執行長，也擁有留學國際經驗，曾任過老師，也是個媽媽，所以非常關注教育議題，也重視警消權益。

前新苓第八選區參選人湯詠瑜表示，佩服父親湯金全律師的風骨與毅力，這也是讓她為什麼會選擇投入這次選舉，盼用自己在地的熱情、法律的專業跟國際的經驗，做「市民辯護人」，為市民爭取「最佳利益」。

鳳山第九選區參選人蘇致榮表示，他是鳳山囝仔，父親蘇炎城在地方服務了十幾年，是人人都誇獎的老議員。身為現任壘球國手，體育是他的專長，也曾在市府運發局擔任祕書，盼讓高雄成為名副其實的運動之都。

前鎮小港第十選區黃彥毓表示，2006年跟著陳菊花媽來到高雄，在高雄耕耘了12個年頭，從市府到黨部再到中央經濟部，受過很扎實的行政歷練，從地方到中央，「學了這麼多工夫，就是要回來養育自己的地方服務的」。

林園大寮第十一選區參選人洪村銘表示，現為高科大觀光博士候選人，曾擔任過行政院南部聯合服務中心執行長，他投入初選以來，以跑透透大寮林園49里，跑了近350公里、40多萬步，大寮林園要改變，需要少年人來打拚。