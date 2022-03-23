基隆市信義區、中正區今天清晨6點多突停電，總計2573住戶受影響，台電回應，因變壓器電源側的高壓線路碰觸到橫擔引起短路，已於上午7時15分恢復供電。

基隆市信義區正信路、東光路、東信路、培德路、深澳坑路、崇法街、花源一、三、五、七、九街，以及中正區豐稔街一帶，今天上午6點半無預警停電，共2573戶受影響。

台電表示，接獲通報後，立即派員前往修繕，並於上午7時15分恢復供電；為防範類似事故發生，除持續派員加強線路巡視外，也會利用紅外線熱影像分析儀檢測線路弱點，並及早更換，避免造成事故停電。