四月清明與兒童連假將至，不少大學生摩拳擦掌等「春假」，不過，各校放假天數落差很多，文化、淡江與輔大等10間學校爽放9天連假，但也有學校和上班族沒兩樣，都只有放4天假而已，引起網友討論，不少人看完大嘆「沒比較就沒傷害！」

臉書粉專《圖地》近日發文分享，去年有不少學校放了10天假，但今年最多只有9天連假，文化、淡江、東海、輔仁等10間學校都放9天，讓不少人看了超羨慕。不過，同樣都是春假，也有學校比照公家機關只放4天假而已。

從圖表中可見，爽放9天連假的學校共10間，分別是淡江、文化、東海、真理、輔仁、嘉義、中興、金門、崑山科大、致理科大；而拿下亞軍、連放7天假期的則是東吳大學；連休6天的學校同樣有10間，為成功、中正、台北、台東、台南、銘傳、大葉、高雄科大、台灣海洋大學、雲林科大；放5天是世新、屏東、屏東科大、政大、中央、清華、東華、陽明交大、元智、高雄、台北科大與台藝大等12間學校。

而如同多數上班族與公務員，只有放4天連假的學校共有12間，分別是中山、中原、暨南、警察、台大、台師大、台科大、北市大、高雄師大、高雄醫大與嘉南藥理。

貼文引起網友討論，「真心羨慕大學教授」、「4天的是上班族見紅休嗎」、「沒有比較，沒有傷害」、「文化每年都是最多的笑死」、「公平正義又不見了」、「9天太扯了吧」、「放9天的天理何在」、「上班族是去賺錢的，學生是繳費上課的，正常放4天沒多放的，才是有良心吧」、「東吳YYDS（網路用語：永遠的神）」「我們學校9天？現在改車票來得及嗎？」