澎湃新聞23日報導，東方航空MU5735航班墜機已逾40小時，尚未找到「黑盒子」，初步了解，出事客機在急劇下降的3分鐘內，機組人員處於失聯狀態。英國諾丁罕大學工程學院航空航太專業副教授楊濤表示，飛機失事往往是由多種因素相互作用，在進一步加劇後所造成的。他認為，這3分鐘內充滿變數，更應關注開始下降之前發生了什麼，「要還原飛機整個飛行姿態的變化過程，以及機組人員的相應動作。」

楊濤說：「這次發生的垂直俯衝墜機情況極為罕見，我此前從未見過。」此次飛機失事對處於寒冬期的全球航空業是一個巨大衝擊，所以要深挖該事件的前因後果，重建民眾的信心。「這一課是花了沉重代價所換來的，所以我們一定要拿出可靠的調查過程、可靠的結論和可靠的解決方案。」 「14時20分之前發生了什麼，更為關鍵」

據中國民航局相關人員22日21時在廣西梧州墜毀事故發布會通報，東航MU5735航班於21日13時16分從昆明起飛，14時17分保持巡航高度8900米進入廣州管制區。14時20分管制員發現飛機高度急劇下降，隨即多次呼叫機組，但未收到任何回復，14時23分飛機雷達信號消失，後經核實，飛機在廣西梧州市藤縣境內墜毀。

澎湃新聞報導，楊濤指出，在沒有黑盒子情況下，目前很難判斷這3分鐘內到底發生了什麼，「充滿變數」。

「但在這3分鐘之前，也就是14時20分之前發生了什麼，更為關鍵。」楊濤強調，飛機失事往往是由多種因素相互作用，並進一步加劇後所造成的，「也就是說，我們要還原飛機整個飛行姿態的變化過程，以及機組人員的相應動作。」

一般來說，飛機的飛行會經歷「爬升-巡航-降落」3個階段，爬升和降落階段分別用時20分鐘左右，中間即為自動巡航階段。

據財新報導，一國家氣象局專家稱，根據當地氣象部門資料，距離失事地點最近的兩個自動氣象觀測站，都顯示無降水，無強對流天氣過程，也沒有冷雲層現象。

而失速情況更易發生在爬升和降落階段，「此時飛機速度慢，控制上更為敏感」。他解釋，當飛機的迎角（Angle of attack，縮寫AOA，指氣流與飛機機身軸線之間形成的夾角)一旦超過最大許用範圍的臨界值時，升力係數下降，阻力急劇增大，則可能出現飛機失速的情況，「所以在這兩個階段，飛行員必須時刻關注迎角變化和機翼姿態。」

澎湃新聞報導，一位長期從事飛行器設計研究的專家分析，根據時間推斷，飛機墜毀前仍處於巡航階段，此時飛行平穩，處於安全迎角範圍內，單純出現高空失速的可能性較小。他還指出，飛機的控制系統中通常會安裝失速警告系統，即飛機出現失速危險時發出警報信號。若控制系統失靈，可能會出現「誤報警」，但成熟的飛機出現該情況的可能性較小。

一般來說，為了提高系統在惡劣條件下的可靠性，飛機的部分控制裝置（如航電系統）和感測器會配有兩個及以上的冗餘裝置，當一個出現故障，另一個仍然可用。但楊濤指出，當AOA感測器同步失靈，蒐集的資料不準確，飛行員很有可能因看不到實際資料而繼續往上推桿，導致尾翼機械卡死，「當尾翼繼續往上翹，就會垂直往下墜落。」

而尾翼機械卡死，意味著控制裝置出現失靈。上述專家指出，飛機的控制裝置包括控制器和舵機、尾翼等執行裝置，若控制器故障——沒有輸出正確指令或沒有放大輸出功率，導致無法驅動執行裝置；若執行機構故障——無法正常執行指令。

前述專家指出，從最後階段「直線墜落」的飛行表現來看，當飛機出現「尾旋」狀態時，會表現為垂直式地俯衝墜落。此時整個飛機會高速旋轉，機上乘客也會跟著被甩動，從而失去方向判斷和行動能力，機上人員很難自救。

「一架飛機具有龐大的系統結構，失事原因需要結合當時的情況溯源排查，所以我們一定要找到黑匣子。」該專家如是說道。