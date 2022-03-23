去年疫情爆發，台產銷售防疫險保單，吸引400多萬人投保，年初有位家長的2名幼兒，被匡列居家隔離，而家長為照顧孩子居家隔離，向台產申請理賠遭拒，今天在國民黨團陪同下舉行記者會，控訴台產防疫保單，只賣不賠？對此，金管會保險局副局長林志憲說明，目前相關案例已送評議會審議，台產將按照評議結果做後續處理。

陳情家長代表邱先生表示，當事人范小姐的2個孩子，在1月初受到新竹縣明新科大確診案例波及，接到居家隔離通知書的其中2名吉的堡幼兒園學童，范小姐依循衛福部的防疫指引「當未滿12歲的孩子被隔離時，學童的媽媽或爸爸，以照顧者的身分一起陪同居家隔離」。

邱先生指出，范小姐向台產申請防疫險中隔離補償金理賠，台產以申請人為照顧者，而不是與新冠肺炎個案有相當接觸為由，不予理賠，這很奇怪，保險條款中並沒有載明這點，希望官員能協助陳情者督促台產依約理賠。

國民黨立委葉毓蘭表示，台產的廣告明白告訴民眾，只要收到隔離或檢疫通知書就可以申請補償金，或許當初產險公司開辦這項保險時，並沒有家長陪同子女居家隔離的規定，但依保險法規定，當保險契約有疑義，應以利於被保險人的解釋為原則。

葉毓蘭指出，家長配合未成年子女隔離，進而比照隔離，這也是政府的規定，更符合兒童及少年權益保障法的重要精神；國民黨立委林思銘直言，這張保單不只有台產在販售，包含國泰、富邦、新安東京都有在賣，且這幾天公司全賠了，只有台產沒有理賠。

林思銘質疑，官股占50％以上的台產公司，卻沒有提供理賠，這很諷刺，政府應更積極照顧被保險人，不該設限更多門檻；國民黨團書記長李德維批評，台產販售的防疫險，形同一張保單，各自表述。

與會的金管會保險局副局長林志憲回應， 當事人持有的是「非居家檢疫者照顧居家檢疫者，因配合防疫措施通知書」，根據疾管署規定，若兒少小於18歲等進行隔離，需由非隔離者共同照顧，可洽所在地居家檢疫與居家隔離機關，經評估同意後，彈性准予隔離期間在隔離地點同住，但應比照隔離者。

林志憲表示，以往開出這類通知書，保險公司不會理賠，目前有些家長已申請評議，台產公司會按照評議結果做後續處理。