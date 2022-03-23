47歲香港名模陳繹嵐（Eunis）凍齡有成，是演藝圈中的美魔女，她原本藝名為陳嘉容，2020年透露在台灣高人指點下改名，有利於健康運，為此將本名也改為陳繹嵐。近期她到澳門工作，結束隔離期後，曬出深V低胸戰袍，可見她沒穿內衣露出東西半球，引來粉絲直呼太辣。

陳繹嵐1994年在姊姊朋友的介紹下出道成為模特兒，曾和知名髮型師郭子輝交往，近年則傳和黃宗澤相戀，陳繹嵐演出過電影《超班寶寶》，並主持節目《食盡東西》，2004年她透露卵巢患有良性腫瘤，幸好手術切除後已順利康復。

2年前陳繹嵐發文宣布改了藝名和本名，寫下：「大家好，我叫陳繹嵐，讀音『亦南』，『繹』：理出頭緒，推究事理，如：『演繹』、『尋繹』；『嵐』：水仙子、一江煙水照晴嵐的意思，如：『山嵐』、『曉嵐』」，並表示是在一位台灣大師的指點下而決定改名，希望之後有利於健康，笑說最近有賣菜姐姐仍叫她舊名「嘉容」，「我立刻很有禮貌地跟她說，我改名了，以後叫我『繹嵐』或是『嵐嵐』啦！」

陳繹嵐改名後，不僅健康運變好，工作也變多，去年宣布透露投資時裝和居家用品，平時私下還開課教模特兒走路及餐桌禮儀，她認自己一心忙賺錢，暫時無心想談戀愛，「先賺錢找到安全感」。近日陳繹嵐獲邀出席活動，曬出自拍照，可見她難得秀性感，換上開叉幾乎要到肚臍的黑色性感禮服，堅挺雙峰曲線半露，讓網友大讚：「過來辛苦了，希望感受澳門好風光」、「Wow so beautiful u r」、「妳好美，愛妳」、「真女神」。