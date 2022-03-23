交通部推行台鐵公司化，台鐵企業工會不滿交通部送出的草案未與基層充分溝通，且對於財務、資產等交代不清，今日趁著立法院交通委員會審議《鐵路法》修法，動員上街陳情，赴立法院交付陳情書。台鐵企業工會理事長陳世杰說，走上街頭是無奈之舉，但公司化造成員工人心惶惶，遊行結束後將召開代表大會，決定下一步動向。

台鐵工會會員上午9時許陸續集結於台北車站，10時出發前往立法院，估有1000人參與。陳世杰指出，台鐵公司化條例沒有與員工充分溝通，交通部就把草案送到立法院，讓台鐵員工相當擔憂，工會不斷接到會員的憂心，決定要走上街頭發聲。

陳世杰強調，交通部送出的草案部分能接受，但其中有12調差異很大，對於員工薪資、福利、待遇只說會提高，實際上很空洞。此外，2003年行政院白紙黑字的內容都不算數，要員工怎麼信任這些說法？

陳也擔憂，台鐵公司化後許多土地資產將被拿去做為償債基金，質疑台鐵土地會財團化，公司化後若沒有土地資產，怎麼可能賺錢，員工福利如何更好。

台鐵工會在遊行結束後，返回台北車站舉行代表大會，將討論下一步陳抗動向。