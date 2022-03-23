台中市議員何文海表示，一旦台海有戰爭，他一定挺身捍衛國家安全，責無旁貸當了三年兵就是身體力行最好的證明。（何文海服務處提供／陳淑芬台中傳真）

民眾黨中市南屯區議員參選人洪鑫任今天批評民進黨籍對手何文海在俄烏戰爭之際，派助理參加「戰機噪音會勘」活動，質疑他是共產黨臥底，與國防部宣導「戰機噪音是安心的聲音」不同調，批評民進黨是「雙標黨」。何文海回應指出，僅派員到場探究原委，他全力支持台灣國防，並反擊指出，若為選舉殺出一條血路而不惜含血噴人，他深感遺憾。

洪鑫任為取景戰機背景畫面，23日到北屯區823砲戰公園開記者會，他表示，國防部為捍衛空軍演練正常化，去年拍攝影片「戰機噪音是安心的聲音」，但是何文海竟在2018年發公文舉行南屯區楓樹里戰機噪音會勘；在俄烏戰敏感之際，在3月15日還派助理參與戰機噪音會勘。

洪鑫任批評，民進黨為騙選票，抗中保台淪為口號沒有實際作為，政府推銷戰機噪音行銷成安心的聲音，但是地方民代卻不願為戰機噪音開說明會安撫居民，民進黨根本就是「雙標黨」。

洪鑫任強調，清泉崗空軍基地是守護中部民眾的門戶，加上共機擾台頻繁，他支持戰機升空、守護國人，「因為那並非噪音，而是心安的聲音」。

對此，何文海回應指出，對手所指公文是民眾發函給市府，並LINE給服務處詢問是否到場了解。他並強調，傾聽民意並非執行民意，公平競爭本為選舉的基礎，若為殺出一條血路而不惜含血噴人，他深感遺憾。

何文海反擊指出，會勘當天，對手不但派助理全程參與，並試圖朝他的助理錄影，並在粉專發表不實消息及偏頗言論，批評他派員參與會勘就是共產黨臥底。

何文海表示，目前俄烏兩國局勢動盪，台灣引以為戒，全民反思之餘，國軍也加強訓練，他絕對全力支持台灣國防，他出生在楓樹里，比誰都還習慣戰鬥機的聲音，戰鬥機的聲音就象徵著國家捍衛安全、保家衛民的聲音。