中央流行疫情指揮中心，在昨日宣布，新增10例本土確診，其中3例是台北市聯合醫院和平院區的護理師（案22178），以及她的先生跟小孩也就是案22222跟案22223，今(23)日傳出，護理師的另一名小孩（女兒）也確診，而小孩就讀的國中，校方緊急安排校內學生快篩，至於是否要停課，還要進一步了解。

據了解，護理師的孩子在22日檢驗未確診，23日陰轉陽，北市南門國中也證實，北市府已進駐篩檢車，下午將針對全校師生做篩檢，而確診同學的班級已停課。