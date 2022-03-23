CNBC報導，因烏俄戰爭導致供應短缺，加上許多原本就存在的因素，使得化學肥料價格飆至歷史新高。

根據英國商品顧問公司CRU指出，化肥所需原料如氨、氮、硝酸鹽、磷酸鹽、鉀鹽、硫酸鹽等，今年以來價格已大漲30％，超過上一次2008年的糧食與能源危機的水準。

俄羅斯與烏克蘭是全球最重要的農糧生產國之一，而化肥市場的出口與供應也掌握在俄國等少數國家手中。

根據聯合國糧食及農業組織資料，俄羅斯在2021年是全球第一大氮肥出口國，同時是全球第二大鉀肥、磷肥供應國。

CRU化肥部門主管羅森（Chris Lawson）指出，雖然俄羅斯與其他國家的貿易並未中斷，但進口商與租船運輸都避開俄羅斯，因該國入侵烏克蘭。

羅森並提到，肥料短缺的時間拉長，將會影響長期農業產出，有鑑於穀物與油菜籽市場相當吃緊，加上俄烏在農糧市場的地位，糧食價格通膨風險將日益嚴重。