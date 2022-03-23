台北市長柯文哲引以為傲的「東區門戶計畫」再有進度，台北市環評大會今二度審查位於三鐵共構的「南港之心」案，多名委員聚焦太陽能、水資源、鳥擊等議題，開發單位也允諾會提高再生能源比例，經過2.5小時審議，大會最終決議通過南港之心環評審查。

南港商三特公辦都更案「南港之心」，在市民大道八段、忠孝東路七段，基地緊鄰南港車站，台鐵、高鐵、捷運都會通過。總基地面積2萬6047平方公尺，要蓋1幢4棟建築，包括32層的辦公大樓與37層的住宅大樓，將做為轉運站、商場、辦公、住宅及停車之用。

就環境資源部分，環委林鎮洋憂心，假使建物碰上連日多雨，現有的雨水回收池恐一天就滿了，隔日根本無法使用。產發局副局長王三中也提醒，建案契約用電應受再生能源條例約束，要按照契約容量10％設置再生能源設備。

至於景觀、鳥擊疑慮，環委張添晉指出，基地東南側有座台電變電站，將對景觀有影響，雖目前採退縮空間、綠美化的方式處理，仍建議開發單位與台電繼續溝通。環委張尊國表示，該建物是超級高樓，可能會發生鳥擊問題，務必找出預防措施。

由於基地位於3鐵共構之處，環委鍾慧諭建議，可計算進入基地的公共運輸使用量，再來做排碳減量，並鼓勵周邊居民多使用大眾運輸。張尊國也說，建議開發單位將進駐人口、商業面積合併計算，做未來總碳排量與舊有排放量的比較。

南港之心開發單位、台北市都市更新推動中心表示，未來再生能源的設備將從原有的5％

提升至10％，太陽能不足部分也會在地下室找空間做儲能設備。至於水資源部分，未來雨水回收池將緊鄰滯洪池，雨水會先流入回收池，滿了之後則會溢流到滯洪池，不會浪費。

開發單位也補充，由於建案7樓以下都是停車場，8樓以上才是住戶，基地東南側變電箱對住戶景觀影響不大，外牆也會選擇使用反射率不大於0.25的玻璃，並採用不反光材質、室內加設窗簾的做法，避免玻璃反光導致鳥類誤撞。

歷經2.5小時討論，環評大會經綜合考量後認定，該建案在生活、自然、經濟、文化及生態的影響範圍上，已在環境影響說明書上清楚呈現，無須進行第二階段環評，通過南港之心環評，但也提醒開發單位，本案自公告起逾10年未施工者，審查結論將失其效力。