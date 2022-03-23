美國聯準會（Fed）主席鮑爾再放「鷹派」言論，不排除5月升息兩碼，市場對加速升息預期升高，金融族群行情旺。上市金融類股指數23日盤中勁揚逾1.5％，高居類股之冠，銀行股「活跳跳」，王道銀行（2897）強漲近8％，高雄銀（2836）齊揚逾4％，中信金（2891）、玉山金（2884）、兆豐金（2886）等近日亦獲土洋同買，資金派對近尾聲、金融股「衝上天」。

Fed已宣布升息1碼，同時預告今年將再升息六次，我國中央銀行也緊隨其後，於17日下午宣布跟進，將重貼現率自1.125％上調1碼，為睽違十年來首度升息，目前已有多家銀行率先宣布調整利率。

有鑑於國內金融股利差、本淨比與重貼現率呈現正相關，法人分析，國內銀行業主要收益來源，為資金貸放、債券投資淨利息收益，故利率政策變化對銀行業影響最劇，升息趨勢有望帶動銀行股評價上修。

銀行股包括王道銀行23日狂漲近8％，臺企銀、聯邦銀、遠東銀、彰銀、台中銀、上海商銀也上漲1～5％。法人指出，地方型、小型銀行股基本面不差，加上題材激勵、股價偏低、股性活潑等優勢，在台股信心尚未完全回籠之際，容易吸引短線資金搶進，惟相關個股仍建議投資人以搶短為主。

此外，大型金控股方面，則有包括中信金、玉山金、兆豐金、國泰金近五日獲外資買超2.58萬～4.78萬張，投信近五日也也逾千張買盤加持，為股價撐腰。

中信金23日盤中最高一度衝上29.15元，追平2008年6月23日前高，力拚向上攻克30元整數關卡；兆豐金近期股價寫下連八紅佳績，23日盤中強漲逾2％，最高價衝42.45元，創近22年來新高價位。