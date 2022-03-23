中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增2例本土個案，95例境外，本土個案分別為，和平醫院護理師的10多歲女兒，案22322，就讀南門國中，Ct值13.9，隔離期間陰轉陽。另一名則是新北某醫院一名陪病的40多歲女性，案22321，家人做心導管案22321陪病採檢驗出Ct值33.7，可能為舊案。

指揮中心發言人莊人祥表示，新北個案22321因為陪病，曾接種3劑疫苗，另外1案是，昨日北市聯醫和平院區新增護理師一家三口確診，今又新增護理師另一名小孩確診，校方緊急安排校內學生快篩。

至於今天境外95例中，64人為落地採檢陽性，境外個案中包括北市智慧城市波蘭代表個案。指揮中心說明，今日新增境外移入個案為46例男性、47例女性、2例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(34例)、菲律賓(5例)、荷蘭、澳大利亞、泰國及韓國(各3例)、香港、馬來西亞、印度、美國、新加坡(各2例)、羅馬尼亞、英國、義大利、加拿大、印尼、巴拉圭及波蘭(各1例)移入，另27例調查中。入境日介於今(2022)年2月22日至3月22日。