朱芯儀曝光人工血管的位置。（東森提供）

36歲女星朱芯儀日前上徐乃麟主持的《醫師好辣》節目時，分享確診乳癌的心路歷程，笑說：「其實我今天是來報恩的！」透露之前摸到胸部有異狀，去年11月中錄影時，詢問同場外科醫師陳榮堅卻被警告要趕快就醫，後來經一連串的檢查，確診乳癌2至3期。朱芯儀表示非常感謝這段時間遇到的貴人（醫師），讓她順利進行治療。

朱芯儀表示2020年11月的例行健康檢查報告，僅發現兩側胸部皆長了1點多公分的纖維腺瘤，當時被告知只要觀察即可。直到去年11月疫情趨緩，她開始上通告錄影後才發現胸部下緣突然變得豐滿，「我起初以為是再發育，很開心。」後來想想不對，怎麼不是兩邊一起？只是沒摸到硬塊，僅有一顆會移動的東西，「我的觀念是會動又痛就是好東西。」

所以去年11月19日錄《醫師好辣》時，是抱著樂觀的看法詢問陳榮堅醫師，豈料卻得到必須趕緊就醫的回覆，嚇得她急忙請老公幫忙掛號，並到台大醫院做超音波、乳房攝影、切片等檢查，最後報告確定罹癌，她說：「原本的纖維腺瘤都沒有變化，這三顆腫瘤都是在這一年新長出來的。」還自嘲：「可能是之前疫情期間，大家停班停課在家，被我兒子氣的。」

外科醫師陳榮堅介紹乳癌的治療有很多種。（東森提供）

節目上，朱芯儀大方分享先前不敢在媒體朋友前談論的病況，坦言腫瘤大的很快，乳頭被拉扯到已經凹陷進去，洗澡時要將側邊的皮膚掀開清洗，連乳房下緣都已經出現類似妊娠紋的紋路。而她目前採取的是術前輔助治療，必須做6次化療讓腫瘤縮小，之後才能開刀，接著化驗確定是否還有癌細胞殘留，再決定後續要進行幾次化療，整個療程大約要花2年時間。

朱芯儀表示現在只要體力允許就會出門走走，讓精神變好、不要一直往負面情緒去想，就算掉頭髮也沒關係，樂觀的說：「我現在就是戴假髮，很OK的！」希望用自己的經歷鼓勵乳癌病友們。

朱芯儀描述化療過程引起的種種不適，陳榮堅醫師安慰道：「以臨床經驗來說，副作用越大的病人，對藥物反應越好。」換言之就是腫瘤會縮的比較快，並提醒大眾不要全然相信健檢報告中的腫瘤指數。該集將於明（24日）晚7點在東森綜合台播出。