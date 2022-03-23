由魔方數位代理的首款西方魔幻MMO手遊《劍與魔龍》，即日起啟動事前預約活動，參與活動即可獲得限時「華麗羽翼」和好康大禮包！同時，官方也公開遊戲世界觀及三大職業介紹，本作以混沌的黑暗世界為背景，為守護大陸和平，正義的「龍衛師」與邪惡的「永夜軍」展開了一場史詩級鬥爭，遊戲以魔幻精緻的美術風格，打造高自由度的開放大世界，將帶給玩家前所未有的視覺盛宴及沉浸式遊戲體驗。

真龍永眠，暗夜降臨

在世界誕生之初，邪惡的魔龍便被封印在大陸盡頭，但它從來沒有放棄過重獲自由征服世界的野心，一直在暗地進行捲土重來的計劃，不停地往外滲透邪惡的力量，並操控著「永夜軍」意圖毀滅和平安穩的現世。玩家們將化身為英勇智慧且忠誠善戰的「龍衛師」，在真龍的傳承下，為守護沉睡的真龍與世界和平而戰，光明與黑暗的對抗即將一觸即發！

開放世界 無盡探索

自由變裝 流光羽翼

經典職業強勢登場 與你並肩作戰

幻想大世界，史詩新篇章。遊戲內提供三大經典職業，來自崇尚自然之力的精靈之森，擁有高爆發高傷害的「精靈弓手」，擅長多種遠距離打擊的華麗箭術，是魔龍最為忌憚的勁敵；來自輝煌的人類城邦晨曦城，驍勇善戰的「聖騎士」掌握強大劍技，是攻守兼備的近戰之王；來自光明城的象牙塔，神秘莫測的「暗影法師」，擁有龐大的魔法知識，是世界萬物的掌控者。三大職業精美細緻、酷炫招式秒破絕殺，共同組成最強神界聯盟！

經典職業 多重轉職

天神共進 拯救大陸

預約即送限時「華麗羽翼」再抽神秘大禮！

《劍與魔龍》即日起開放事前預約活動，現在預約就送限時「華麗羽翼*1」、「鑽石*100」、「2倍經驗藥水*2」、限定頭像和氣泡等多重獎勵。達成不同階段目標，還有機會抽中Switch、iPhone 13 Pro Max、Play Station 5、以及美女實況主「魔理花」與「薇薇」親筆簽名照等豐厚豪華獎品！而遊戲上線時，輸入禮包碼VIP666、VIP888、VIP999，還有更多虛寶道具，等你來拿。

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