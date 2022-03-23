俄軍從黑海港市塞瓦斯托波爾（Sevastopol）附近的戰艦上，向烏克蘭發射了8枚長程巡弋飛彈。

好幾段在社群網上公開的錄影顯示，俄羅斯海軍從克里米亞半島黑海港市塞瓦斯托波爾（Sevastopol）附近的戰艦上，向烏克蘭發射了8枚長程巡弋飛彈。

據美國海軍研究協會新聞（USNI News）與CNN新聞網22日報導，種種跡象顯示，俄軍發射的是「口徑」（Kalibr）NK SS-N-30巡弋飛彈。

五角大廈發言人柯比（John Kirby）周二說，美國國防部無法證實相關報導，但的確發現，黑海的海軍活動增加。

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Russian warship, likely Admiral Grigorovich Class Frigate, shot 8 x Kalibr cruise missiles from Sevastopol, Crimea around 8pm tonight



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Nod @detresfa_ pic.twitter.com/ryA30XMdlu — H I Sutton (@CovertShores) March 22, 2022

持續追蹤俄羅斯海軍格里戈洛維奇海軍上將級護衛艦（Admiral Grigorovich-class frigate）動態的知名軍事作家薩頓（H.I. Sutton）指出，目前還不清楚，這8枚「口徑」巡弋飛彈是不是射向烏克蘭東南部大城馬立波（Mariupol），但按照這武器的射程看來，它們可以擊中1000英里（1610公里）射程內的任何目標。