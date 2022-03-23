澎湖縣白沙鄉首座共融式公園23日上午在通梁加由公園落成啟用，澎湖縣長賴峰偉、澎湖縣議長劉陳昭玲出席剪綵儀式。（澎湖縣政府提供／林瑞益澎湖傳真）

澎湖縣白沙鄉首座共融式公園23日上午在通梁加由公園落成啟用，澎湖縣長賴峰偉致詞時說，兒童是澎湖未來希望，未來白沙鄉北區、吉貝、西嶼、湖西、望安、七美也將設置共融公園，供5鄉1市的孩童使用。

賴峰偉、澎湖縣議長劉陳昭玲出席剪綵儀式。賴峰偉表示，白沙鄉親林加由先生樂善好施，回饋鄉里，他擔任第二任縣長時設立加由公園紀念林加由對地方奉獻，如今又新設共融式遊具，提供親子遊憩場所。

賴峰偉感謝議員宋昀芝、魏長源及村長建議更新通梁社區舊式罐頭遊具，縣府立即改善老舊遊戲器材，打造嶄新共融式遊具，營造親子幸福快樂天堂。

議長劉陳昭玲說，通梁共融式公園提供白沙鄉親、長者、小孩運動場地，她感謝宋昀芝、魏長源建議及縣府積極推動，並鼓勵鄉親善加運用。

澎湖縣政府林務公園管理所表示，通梁加由公園位於跨海大橋旁，2020年農漁局曾進行周邊「銀合歡」植物入侵林地的林相整理，並重新植樹綠美化，將加由公園擴增為1.5公頃的森林公園，內設有青青小徑，今年更擴大設置共融式公園，3月通過了CNS檢驗合格，23日正式開幕飛機造型遊具組、攀爬架、盪鞦韆等共融式遊具。