台北市議員林穎孟涉用人頭詐領助理補助款，震驚各界。時代力量台北市議員參選人陳志明、劉仕傑、林泓泰隨即於隔日召開記者會，宣布當選後將自主公開公費助理名單，遭外界解讀針對林穎孟補刀，但陳志明否認，強調此為該黨長期訴求，而瞄準林穎孟大安文山選區的林泓泰則呼籲林穎孟主動公開資訊讓社會大眾釋疑。

大安文山區參選人林泓泰表示，過去他在監督國會團體工作，不斷呼籲修改《公職人員財產申報法》第六條，地方議會正副議長及議員應該公開財產明細，希望讓陽光照進議會，另這些財產資料只能在限定區域查閱，不得抄錄、影印等都應修正，時代力量認為公開透明是民主政治基礎，因此列為優先法案，希望立法院儘速修法。

內湖南港區市議員參選人陳志明則說，公職人員財產申報辦法中，議員層級非常晦暗不明，仍有許多改進空間，應該資訊公開透明供民眾檢視，希望制度趕快修正；司法上也存在很大問題，一但被抓到的議員認罪，就可以獲得較輕的刑責，等於變相地鼓勵議員進行違法行為，反正只要認罪、交回不法所得就可以輕判，甚至可繼續參選，是相當不好的體制。

陳志明表示，接下來有機會進到市議會，希望推動陽光法案，在體制上做大的翻轉，讓市議員層級資訊完全公開；他說，也希望將公費助理的資訊公開，減少不斷透過職權詐領助理費情形，他們也公開承諾，北市黨部的市議員候選人，當選後也將自主公開所有公費助理申報狀況、聘僱狀況，公費助理回歸專業讓議會前進。

對於外界認為利用前同事林穎孟博取政治聲量，陳志明回應，林穎孟案件偵辦當中，交由司法決定，也希望，會儘速查明，至於是否與此案件有關，時代力量一直以來立場就是希望公費助理公開，市議員候選人做公開承諾，更早之前基隆、桃園議員或其他地方的市議員都已經主動揭露公費助理資訊。

林泓泰則說，林穎孟還是要配合司法調查，若林穎孟是清白，司法將還她清白，主動配合調查、主動公開相關資訊，反而能讓社會大眾釋疑，又於偵查不公開階段，應該在檢調調查完後主動說明。

至於林是否應道歉？林泓泰認為待調查結果出爐，若有罪判決確定之後，林穎孟就應道歉，甚至評估在政壇是否繼續走下去。

時力台北市士林北投區市議員參選人劉仕傑指出，最近從北到南出現議員詐領助理費事件層出不窮，看了非常痛心，時代力量一向堅持公平正義，看到全台灣議員老幹新枝因為詐領助理費被警方調查或認罪，他自已的選區士林北投也有一位非常資深的新黨台北市議員潘懷宗，去年爆發詐領300萬元助理費疑雲，潘已經在日前公開認罪。

劉仕傑說，這些現任市議員，是不是應該拿出自己對道德的堅持向選民交代？已認罪詐領的市議員還有資格繼續競選連任？他要呼籲潘懷宗，「請您自重，請您即刻宣布放棄競選今年台北市議員連任」，並誠實接受司法調查。